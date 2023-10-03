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15:45, 3 октября 2023Мир

МИД Израиля призвал Канаду признать сокрытие тысяч нацистов

Спецпосланник МИД Израиля: Канада ответственна за въезд тысяч нацистов

Фото: Andrew Harnik / Reuters

Канада ответственна за въезд тысяч нацистов с мая 1945 года, и отставка спикера Палаты общин Энтони Роты стала первым шагом Оттавы на пути признания ответственности. Об этом заявила специальный посланник по борьбе с антисемитизмом Министерства иностранных дел Израиля Михаль Котлер-Вунш, передает The Jerusalem Post.

Следующие шаги должны включать в себя признание Канадой своей истории почти 2000 задокументированных нацистов, которые иммигрировали в страну после Второй мировой войны и построили свою жизнь, примирившись со своим прошлым», — заявила дипломат.

Она также добавила, что произошедший в канадском парламенте инцидент требует просвещения по вопросам антисемитизма, Холокоста и истории Второй мировой войны.

Ранее экс-министр юстиции Канады Ирвин Котлер заявил, что страна стала убежищем для нацистских военных преступников. По словам политика, все были встревожены произошедшим. При этом он задался вопросом, как Ярослав Хунка вообще попал в Канаду и не понес наказания за свои действия. Экс-министр подчеркнул, что это говорит о безразличии и бездействии, которые царили в канадском правительстве.

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