Экс-министр Канады назвал страну убежищем для нацистских военных преступников

Экс-министр Котлер: Канада стала убежищем для нацистских военных преступников

Экс-министр юстиции Канады Ирвин Котлер заявил, что страна стала убежищем для нацистских военных преступников. Свое мнение он выразил в интервью телеканалу CTV на фоне скандала с чествованием эсэсовца в канадском парламенте. Котлера цитирует РИА Новости.

По словам политика, все были встревожены произошедшим. При этом он задался вопросом, как Ярослав Хунка вообще попал в Канаду и не понес наказания за свои действия. Экс-министр подчеркнул, что это говорит о безразличии и бездействии, которые царили в ряде канадских кабминов.

«В результате этого мы стали убежищем для нацистских военных преступников», — отметил Котлер, призвав канадское правительство обнародовать записи о работе комиссии по запросу о военных преступниках в Канаде в 1985 году, которая расследовала дела более 800 человек.