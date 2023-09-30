Эсэсовец Хунка скрылся с семьей после скандала в парламенте Канады

CBC: эсэсовец Хунка скрывается с семьей после скандала в парламенте Канады

98-летний боец дивизии СС «Галичина» Ярослав Хунка с семьей после скандала в канадском парламенте скрываются. Об этом сообщает CBC со ссылкой на друга семьи Барб Бонанфан.

По ее словам, родственники Хунки «боятся показать лица».

Бонафан заявила, что не знала о том, что Хунка является эсэсовцем. Она также утверждает, что семья Хунки не знала о плане канадских властей устроить ему подобный прием в парламенте. Родственники Хунки думали, что он будет находиться в одной комнате президентом Украины Владимиром Зеленским, добавила она.

22 сентября на заседании парламента Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского среди гостей мероприятия оказался 98-летний Ярослав Хунка, которого представили как «борца за украинскую независимость против русских». Позднее выяснилось, что Хунка служил в дивизии СС «Галичина». Зеленский во время выступления в парламенте Канады аплодировал Хунке, который был представлен как ветеран борьбы против русских в годы Второй мировой войны.

Позднее премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал присутствие этого человека ужасной ошибкой. Политик также напомнил, что приглашенные на заседание не обладали достаточной информацией, когда встречали Хунку овациями.