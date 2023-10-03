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09:37, 3 октября 2023Силовые структуры

В Дагестане задержали главу Кизилюрта

В Дагестане задержали главу Кизилюрта Магомеда Магомедова

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Дагестане задержали главу Кизилюрта Магомеда Магомедова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, в 2012-2021 годах он занимал в Дагестане должность министра спорта. Предположительно, дело связано с этим периодом. Другие подробности пока неизвестны.

Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы заключил под стражу начальника главного управления (ГУ) МЧС России по Краснодарскому краю Олега Волынкина по коррупционному делу.

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    Екатерина Кашурникова
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