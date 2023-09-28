Начальник кубанского главка МЧС помещен под стражу по делу о коррупции

Глава кубанского ГУ МЧС Волынкин арестован по коррупционному делу

Басманный суд Москвы заключил под стражу начальника главного управления (ГУ) МЧС России по Краснодарскому краю Олега Волынкина по коррупционному делу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Генерал-лейтенант пробудет под арестом до 27 ноября. По информации ТАСС, он обвиняется в злоупотреблении полномочиями при приемке работ по неисполненному госконтракту. Общий ущерб составил около трех миллионов рублей.

Ранее глава кубанского МЧС признал свою причастность к коррупционному делу. Его задержали в рамках расследования по части 3 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.