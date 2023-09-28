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19:33, 28 сентября 2023Силовые структуры

Начальник кубанского главка МЧС помещен под стражу по делу о коррупции

Глава кубанского ГУ МЧС Волынкин арестован по коррупционному делу

Фото: Андрей Бортко / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы заключил под стражу начальника главного управления (ГУ) МЧС России по Краснодарскому краю Олега Волынкина по коррупционному делу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Генерал-лейтенант пробудет под арестом до 27 ноября. По информации ТАСС, он обвиняется в злоупотреблении полномочиями при приемке работ по неисполненному госконтракту. Общий ущерб составил около трех миллионов рублей.

Ранее глава кубанского МЧС признал свою причастность к коррупционному делу. Его задержали в рамках расследования по части 3 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

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    Олеся Мицкевич
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