Украине предрекли «затягивание поясов»

Политолог Дудаков: США могут сократить финансирование Украины

В США наблюдается серьезная усталость от финансовой поддержки Украины. Несмотря на то, что действующему президенту страны Джо Байдену выгодно продолжать текущую линию, возможно значительное сокращение финансирования. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

«Понятно, что усталость ощущается, особенно среди республиканцев и республиканского электората. Но я не стал бы говорить, что эта усталость носит общий характер: страна расколота 50 на 50, Конгресс расколот так же. Это, конечно, влияет на новые транши, с которыми уже возникают проблемы», — сказал Дудаков.

Любое сокращение финансирования, по словам политолога, для Украины окажется крайне существенным. Он напомнил, что в США уже приняли новый проект бюджета, где не предусмотрено выделение средств на поддержку страны.

«До ноября еще будут согласовывать новые транши, но вполне возможно, что они будут значительно меньше. Например, не 24 миллиарда, которые были запрошены Белым домом, а 12 миллиардов. Для Украины это уже серьезное затягивание поясов. Конечно, часть нагрузки возьмут на себя европейцы, но полностью заместить Штаты они не смогут», — заключил политолог.

Он также добавил, что поддержка Украины является важным проектом для Байдена, поэтому он будет продолжать его лоббировать.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил сожаление из-за принятия США проекта бюджета без раздела о помощи Украине. Он также добавил, что поддержка страны Европой не зависит от решения Штатов.

