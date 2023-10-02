Боррель отреагировал на принятие США бюджета без помощи Украине

Боррель выразил сожаление из-за принятия США бюджета без помощи Украине

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выразил сожаление из-за принятия США проекта бюджета без раздела о помощи Украине. Об этом сообщает испанская газета El País.

«Мы удивлены решением, принятым в последний момент, о котором нам приходится очень сожалеть. Будем надеяться, что это не последнее слово», — сообщил политик.

Боррель также добавил, что поддержка Украины Европейским союзом (ЕС) не зависит от решений и действий США и продолжится вне зависимости от ситуации на поле боя.

Ранее Боррель объявил проведение первого в истории неформального саммита глав МИД объединения в Киеве. Сообщается, что темой встречи станут вопросы возможного вступления Украины в ЕС, введения новых санкций против России, оказания военной помощи, а также зерновой вопрос, осложнивший отношения Киева с западными соседями.