Украина не пустила главу МИД Швеции из-за забытого дома паспорта

Presse: Глава МИД Швеции Билльстрем забыл паспорт и не смог въехать на Украину

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем не принял участие во встрече глав МИД ЕС в Киеве 2 октября из-за того, что забыл дома свой паспорт, поэтому таможенная служба Украины не пустила дипломата в страну для участия в важном мероприятии, где обсуждались меры поддержки для украинского государства. Об этом сообщает австрийская газета Presse.

«Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем, как предполагается, забыл свой паспорт, поэтому усердные таможенники на польско-украинской границе не пропустили его», — говорится в публикации о причинах того, почему шведский дипломат не смог въехать на Украину.

Ранее глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД ЕС во время встречи в Киеве не смогли достичь соглашения о выделении Украине военной помощи в размере 5 миллиардов евро в 2024 году.

