Российский военный рассказал об уничтожении ВСУ своих же диверсантов

Боец с позывным Кортес: ВСУ добивают своих же диверсантов, обезвреженных ВС РФ

Боец Южной группировки войск Вооруженных сил России (ВС РФ) с позывным Кортес рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью артиллерии уничтожают свои же диверсионно-разведывательные группы после их обезвреживания российскими войсками, сообщает РИА Новости.

«Помимо всего прочего, они (украинская армия) добивают своих независимо ни от чего. То есть бывают там прилеты,... потом проверочка», — заявил он.

Военный рассказал о случаях проведения российскими солдатами засад в серых зонах, при которых украинские диверсанты несли потери, а командование ВСУ принимало решение не эвакуировать их, а добить артиллерийским огнем. Он предположил, что этим занимаются расчеты, в которых служат наемники из Польши.

Ранее стало известно, что российские военные не допустили прорыва границы украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) в Брянской области.