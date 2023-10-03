Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:19, 3 октября 2023Россия

Российский военный рассказал об уничтожении ВСУ своих же диверсантов

Боец с позывным Кортес: ВСУ добивают своих же диверсантов, обезвреженных ВС РФ

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Боец Южной группировки войск Вооруженных сил России (ВС РФ) с позывным Кортес рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью артиллерии уничтожают свои же диверсионно-разведывательные группы после их обезвреживания российскими войсками, сообщает РИА Новости.

«Помимо всего прочего, они (украинская армия) добивают своих независимо ни от чего. То есть бывают там прилеты,... потом проверочка», — заявил он.

Военный рассказал о случаях проведения российскими солдатами засад в серых зонах, при которых украинские диверсанты несли потери, а командование ВСУ принимало решение не эвакуировать их, а добить артиллерийским огнем. Он предположил, что этим занимаются расчеты, в которых служат наемники из Польши.

Ранее стало известно, что российские военные не допустили прорыва границы украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) в Брянской области.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    «Служу отечеству. Больше никаких комментариев». Где объявился пропавший из публичного пространства генерал Суровикин?

    На Украине раскрыли подробности о вступлении в Евросоюз

    В Подмосковье похитили 24 тонны индийского чая

    Российский военный рассказал об уничтожении ВСУ своих же диверсантов

    Карпин назвал журналистику хренью

    На Украине подготовились к блэкаутам

    Рособрнадзор начнет собирать сведения об учащихся для воинского учета

    В Сети высмеяли новый памятник на могиле Галины Волчек

    Оператор беспилотника заявил о затухании контрнаступления ВСУ

    Белый дом оценил способность ВСУ вести контрнаступление

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости