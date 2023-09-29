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17:37, 29 сентября 2023Россия

Стали известны результаты боя российских военных с ДРГ у границ Брянской области

Shot: российские военные не допустили прорыва границы под Брянском диверсантами

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные не допустили прорыва границы украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) в Брянской области. Результаты боя, длившегося 50 минут, стали известны Telegram-каналу Shot.

По информации издания, отступающих диверсантов накрыли огнем артиллерии.

В свою очередь, Mash пишет, что силовые ведомства на случай новой попытки прорыва границы работают в усиленном режиме.

О попытке украинской ДРГ прорваться на территорию России на боевых машинах пехоты стало известно ранее 29 сентября. Сообщается, что они были вооружены автоматами Калашникова. По информации источника Shot, численность ДРГ составляла около десяти человек. Однако Mash называет цифру в 50 бойцов.

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4 сентября украинская ДРГ пыталась прорваться на территорию России в районе села Подывотье Брянской области. До этого минометному обстрелу подвергся Севский район, где расположено село, завязался бой. По словам губернатора региона Александра Богомаза, попытка прорыва границы была пресечена силами сотрудников Пограничного управления ФСБ России и подразделений Минобороны России.

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    Константин Лысяков
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