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10:32, 3 октября 2023Силовые структуры

Росгвардейцы нашли цех бригады «Азов» в ДНР со взрывчаткой

В ДНР Росгвардия обнаружила цех бригады «Азов» с самодельной взрывчаткой

Фото: Пресс-служба Росгвардии

В Донецкой народной республике (ДНР) сотрудники Росгвардии и военной контрразведки нашли цех бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, там производили самодельные взрывные устройства (СВУ), которые невозможно было обезвредить. Обнаружить цех удалось во время разведки в жилом доме. Помещение было оборудовано станками и инструментами для изменения конструкции различных боеприпасов и их маскировки под бытовые предметы.

Подходы к цеху были заминированы, но саперы Росгвардии обезвредили все взведенные гранаты с растяжками. Из цеха силовики изъяли полтонны крупнокалиберных боеприпасов, мин, выстрелов к гранатомету, взрывателей, а также порох и другие взрывчатые вещества, упакованные в пластиковые бутылки. Помимо этого, они нашли большое количество военной формы Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины, танковые комбинезоны, переданные Германией, и символику «Азова».

Ранее стало известно, что бойцы «Азова» предстанут перед судом за «веерный» обстрел из гаубицы сел ДНР.

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    Екатерина Кашурникова
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