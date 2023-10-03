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13:46, 3 октября 2023Моя страна

Учительница из Челябинска покорила Эльбрус и собралась на Эверест

Учительница из Челябинска Ольга Павлова покорила Эльбрус и собралась на Эверест

Фото: Dmitry A. Mottl / Wikimedia

Учительница математики из челябинской школы № 19 Ольга Павлова совершила восхождение на гору Эльбрус и собралась покорить Эверест. Об этом сообщает издание «Южноуральская панорама».

Известно, что помимо Эльбруса туристка поднималась на Белуху, пики Ленина, Хан-Тенгри и Победы. Кроме того, она водила своих учеников на Ольхон, Фанские горы, Тянь-Шань, Памир. «Было, что сдувало, были обморожения. Как-то попали в циклон и трое суток просидели в пещере. Уже заканчивался запас еды. За 20 минут до контрольного срока возвращения группы успели вернуться. Там уже спасатели должны были на поиски идти. Меня удержать невозможно, это в крови», — поделилась Павлова, которая также совершает прыжки с парашютом.

В будущем учительница планирует взойти на самую высокую гору мира — Эверест. Она признается, что давно об этом мечтает, однако, по ее словам, такой подъем — дорогое удовольствие.

В сентябре сообщалось, что участники студенческой экспедиции создали мобильное приложение для гостей курорта «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии. Разработкой приложения, которое содержит всю информацию о курорте, занимались 15 человек.

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    Карина Черных
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