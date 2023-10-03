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17:36, 3 октября 2023Культура

Universal Pictures покажет документальный фильм «Маск»

Universal Pictures приобрела права на документальный фильм про Илона Маска
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Leah Millis / Reuters

Кинокомпания Universal Pictures приобрела международные права на документальный фильм «Маск» оскароносного режиссера Алекса Гибни про основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска. Об этом пишет Deadline.

Сообщается, что переговоры о приобретении прав начались еще в Каннах. По данным издания, многомиллионный договор является одним из крупнейших среди документальных фильмов на каннском рынке.

Ранее сообщалось, что канадская певица Граймс (настоящее имя — Клэр Буше) подала в суд на Илона Маска из-за родительских прав на троих детей. Согласно судебным документам, певица подала ходатайство «об установлении родительских отношений» в суд Калифорнии, США, 29 сентября.

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