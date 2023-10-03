Universal Pictures покажет документальный фильм «Маск»
Universal Pictures приобрела права на документальный фильм про Илона Маска
Кинокомпания Universal Pictures приобрела международные права на документальный фильм «Маск» оскароносного режиссера Алекса Гибни про основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска. Об этом пишет Deadline.
Сообщается, что переговоры о приобретении прав начались еще в Каннах. По данным издания, многомиллионный договор является одним из крупнейших среди документальных фильмов на каннском рынке.
Ранее сообщалось, что канадская певица Граймс (настоящее имя — Клэр Буше) подала в суд на Илона Маска из-за родительских прав на троих детей. Согласно судебным документам, певица подала ходатайство «об установлении родительских отношений» в суд Калифорнии, США, 29 сентября.