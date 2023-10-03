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16:50, 3 октября 2023Культура

Певица Граймс подала в суд на Илона Маска из-за детей

Page Six: певица Граймс подала в суд на Илона Маска из-за родительских прав

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Канадская певица Граймс (настоящее имя — Клэр Буше) подала в суд на основателя компания SpaceX и Tesla Илона Маска из-за родительских прав на троих детей. Об этом пишет Page Six.

Согласно судебным документам, певица подала ходатайство «об установлении родительских отношений» в суд Калифорнии, США, 29 сентября. Таким образом, она хочет, чтобы суд определил законных родителей ребенка, учитывая, что они не состоят в браке.

Предположительно, Маск не отреагировал на обращение бывшей возлюбленной.

В начале сентября Граймс пожаловалась на то, что Илон Маск не дает ей видеться с их общим сыном. Артистка ответила на пост журналиста Уолтера Айзексона, который опубликовал фотографии близнецов предпринимателя от топ-менеджера Neuralink Шивон Зилис.

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    Варвара Кошечкина
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