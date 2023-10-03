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21:55, 3 октября 2023Мир

Стало известно о подготовке переговоров по вступлению Украины в ЕС

Politico: Брюссель готовится к переговорам с Украиной по вступлению в ЕС
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Thomas Peter / Reuters

Европейский союз (ЕС) готовится начать официальные переговоры с Киевом по вступлению Украины в объединение, пишет Politico.

Как уточнили источники, Брюссель хочет объявить об этом к декабрю. «По словам дипломатов, знающих об этих планах, лидеры ЕС готовятся к тому, чтобы до конца года дать Киеву "зеленый свет" на начало официальных переговоров на вступление в союз 27 государств», — подчеркнуло издание.

Также газете стало известно, что в ноябре Еврокомиссия (ЕК) должна представить доклад и дать оценку, насколько Украина удовлетворяет требованиям, предъявляемым при вхождении в ЕС.

Ранее посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова заявила, что реалистичным сроком вступления страны в ЕС можно назвать 2030 год. По словам Матерновой, для того, чтобы Украина присоединилась к ЕС, должно быть принято много реформ.

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