Стало известно о подготовке переговоров по вступлению Украины в ЕС

Politico: Брюссель готовится к переговорам с Украиной по вступлению в ЕС

Европейский союз (ЕС) готовится начать официальные переговоры с Киевом по вступлению Украины в объединение, пишет Politico.

Как уточнили источники, Брюссель хочет объявить об этом к декабрю. «По словам дипломатов, знающих об этих планах, лидеры ЕС готовятся к тому, чтобы до конца года дать Киеву "зеленый свет" на начало официальных переговоров на вступление в союз 27 государств», — подчеркнуло издание.

Также газете стало известно, что в ноябре Еврокомиссия (ЕК) должна представить доклад и дать оценку, насколько Украина удовлетворяет требованиям, предъявляемым при вхождении в ЕС.

Ранее посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова заявила, что реалистичным сроком вступления страны в ЕС можно назвать 2030 год. По словам Матерновой, для того, чтобы Украина присоединилась к ЕС, должно быть принято много реформ.