В ЕС назвали реалистичный срок вступления Украины в блок

Посол Матернова: сохранив темп реформ, Украина сможет вступить в ЕС в 2030 году

Реалистичным сроком вступления Украины в Европейский союз (ЕС) можно назвать 2030 год. Об этом в интервью «Европейской правде» заявила посол ЕС в стране Катарина Матернова.

Журналисты издания спросили посла, сможет ли Украина вступить в блок к 2030 году, напомнив, что президент Европейского совета Шарль Мишель заявил о необходимости объединения быть готовым к расширению к этому сроку. По словам Матерновой, для того чтобы Украина присоединилась к ЕС, должно быть принято много реформ.

«Я думаю, что 2030 год — реалистичный срок, если очень много работать. Вам нужно поддерживать темп реформ, а это непросто. Впрочем, это реально», — указала она.

Посол также подчеркнула, что для достижения этой цели нужны не только реформы со стороны Украины, но и внутренние политические изменения в самом ЕС. «ЕС должен быть готов к расширению за пределы нынешних 27 стран-членов. Без изменений в системе голосования, в системе принятия решений количество членов ЕС не может расширяться до бесконечности», — заключила она.

26 сентября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о выполнении всех рекомендаций для вступления страны в ЕС. Он также напомнил, что в июне прошлого года Киев получил статус кандидата в члены Евросоюза и список из семи рекомендаций, которые следует выполнить для следующего шага на пути к вступлению в ЕС.

Ранее Матернова сообщила, что планы республики стать частью ЕС в течение двух лет слишком оптимистичны. При этом дипломат признала, что реформы в стране проводят довольно быстро.

Тем временем глава Европейского парламента Роберта Метсола отметила, что Евросоюз должен начать большую волну перемен, чтобы подготовиться к вступлению Украины в качестве государства-члена, так как экономическая модель ЕС может не выжить при расширении блока.