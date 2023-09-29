Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:48, 29 сентября 2023Мир

В ЕС назвали реалистичный срок вступления Украины в блок

Посол Матернова: сохранив темп реформ, Украина сможет вступить в ЕС в 2030 году
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Yves Herman / Reuters

Реалистичным сроком вступления Украины в Европейский союз (ЕС) можно назвать 2030 год. Об этом в интервью «Европейской правде» заявила посол ЕС в стране Катарина Матернова.

Журналисты издания спросили посла, сможет ли Украина вступить в блок к 2030 году, напомнив, что президент Европейского совета Шарль Мишель заявил о необходимости объединения быть готовым к расширению к этому сроку. По словам Матерновой, для того чтобы Украина присоединилась к ЕС, должно быть принято много реформ.

«Я думаю, что 2030 год — реалистичный срок, если очень много работать. Вам нужно поддерживать темп реформ, а это непросто. Впрочем, это реально», — указала она.

Посол также подчеркнула, что для достижения этой цели нужны не только реформы со стороны Украины, но и внутренние политические изменения в самом ЕС. «ЕС должен быть готов к расширению за пределы нынешних 27 стран-членов. Без изменений в системе голосования, в системе принятия решений количество членов ЕС не может расширяться до бесконечности», — заключила она.

26 сентября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о выполнении всех рекомендаций для вступления страны в ЕС. Он также напомнил, что в июне прошлого года Киев получил статус кандидата в члены Евросоюза и список из семи рекомендаций, которые следует выполнить для следующего шага на пути к вступлению в ЕС.

Ранее Матернова сообщила, что планы республики стать частью ЕС в течение двух лет слишком оптимистичны. При этом дипломат признала, что реформы в стране проводят довольно быстро.

Тем временем глава Европейского парламента Роберта Метсола отметила, что Евросоюз должен начать большую волну перемен, чтобы подготовиться к вступлению Украины в качестве государства-члена, так как экономическая модель ЕС может не выжить при расширении блока.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Армения подала иск в суд ООН на Азербайджан

    Жена Валентина Голубенко рассказала о состоянии артиста после госпитализации

    ФСБ раскрыла земельную аферу и изъяла у чиновницы деньги и коллекцию украшений

    «Ростов» и «Урал» сыграли вничью в РПЛ

    В НАТО выразили уверенность в продолжении помощи Украине со стороны Польши

    В Госдуме призвали запретить поставки нефти недружественным странам

    Популярный британский певец приобрел поместье для детских яслей

    Российских военных летчиков вооружили автоматами

    Белая женщина победила в конкурсе красоты в африканской стране

    В ЕС назвали реалистичный срок вступления Украины в блок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости