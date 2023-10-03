Десятки россиян лишились отпуска в Турции из-за исчезнувшего турагентства

РСТ: в Оренбурге туристы лишились путевок в Турцию из-за исчезнувшего турагента

Десятки россиян в Оренбургской области лишились путевок в Турцию из-за того, что их турагентство исчезло. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).

Оренбуржцы приобрели туры в четырехзвездочный отель Турции у турагента Виктории Латуги. Путевки предлагали по сверхвыгодной цене — 55 тысяч рублей на двоих, когда другие компании устанавливают стоимость подобных поездок не ниже 100 тысяч.

Туристы оплатили отпуск, подписали необходимые документы, но в день вылета узнали, что деятельность ИП приостановлена. Агент закрыла офис, заблокировала социальные сети и перестала отвечать на звонки. По словам представителя РСТ в регионе Владимира Гетмана, от действий недобросовестной предпринимательницы пострадали около 20 человек.

«Схема не нова: предлагается ультранизкая цена за продукт с пояснением, что такую стоимость позволяет получить закрытие полетной программы, распродажа, привилегированное положение агента», — пояснил Гетман.

Уточняется, что фирма Латуги работала не один год и входила в реестр Минэкономразвития. Гетман предположил, что предпринимательница могла исчезнуть из-за финансовых проблем: начала продавать путевки по сниженным ценам, ушла в минус и решила закрыть ИП. Либо турагент изначально имела злой умысел и хотела обмануть туристов. Представитель РСТ добавил, что пострадавшие оренбуржцы смогут вернуть деньги только через суд.

Ранее турагент из Уфы продала фейковые путевки в популярные зарубежные страны на 20 миллионов рублей. Люди оплатили туры, которые стоили в среднем 250 тысяч рублей на семью, но в день отправления оказывалось, что билеты на самолет не куплены, а отели не забронированы.

