Турагент из России продала фейковые путевки за рубеж на десятки миллионов рублей

SHOT: турагент из Уфы обманула более 100 клиентов на 20 миллионов рублей

Турагент из Уфы продала фейковые путевки в популярные зарубежные страны на десятки миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что более 100 туристов из столицы Башкортостана написали заявления в полицию после того, как им не удалось улететь на отдых. Люди оплатили туры, которые стоили в среднем 250 тысяч рублей за семью, однако в день отправления оказывалось, что билеты на самолет не куплены, а гостиницы не забронированы.

Все они пользовались услугами одного и того же турагента — Екатерины Хакимовой. Позже выяснилось, что россиянка обманула клиентов в общей сложности на 20 миллионов рублей.

По данным источника, компания Хакимовой продавала путевки в Турцию, Египет, Доминикану и на Мальдивы на протяжении нескольких лет, и раньше подобных проблем не возникало. Но с середины августа 2023 года в фирме начались «форс-мажорные» ситуации.

«Екатерина объясняла своим клиентам, что их сказочный отпуск отменяется, — говорится в сообщении. — Когда путешественники просили вернуть деньги, то получали ответ, что их нет, а после мошенница и вовсе переставала брать трубку».

Теперь же офис, где продавались фейковые туры, сдается в аренду, а в соцсетях фирмы исчезли объявления о горящих путевках. Количество пострадавших от махинаций мошенницы с каждый днем растет. Уточняется, что туристы собираются подать в суд.

Ранее в сентябре сообщалось, что проживающие в ОАЭ супруги-блогеры обманули почти 700 мечтавших дешево отдохнуть в Дубае жителей Татарстана. Илюса и Раушан Миннегалиевы переехали из Казани в Дубай в начале 2023 года. На своих страницах в соцсетях они рекламировали туристам отдых «за копейки».