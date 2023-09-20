Супруги-блогеры обманули сотни мечтавших дешево отдохнуть в Дубае туристов

Блогеры из ОАЭ обманули почти 700 мечтавших отдохнуть в Дубае жителей Татарстана

Проживающие в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) супруги-блогеры обманули почти 700 мечтавших дешево отдохнуть в Дубае жителей Татарстана. Об этом сообщает сайт газеты «Республика Татарстан».

По данным источника, супруги Илюсы и Раушана Миннегалиевы переехали из Казани в Дубай в начале 2023 года. На своих страницах в соцсетях они рекламировали туристам отдых в эмирате «за копейки». Недельный тур предлагался за 30-35 тысяч рублей, включая перелет, трансфер и проживание. Супруги указывали в объявлении, что они уже помогли организовать отдых сотням людей.

«Сама блогерша объясняла низкие цены тем, что у них нет накруток и посредников. Образ Илюсы тоже внушал мне доверие: покрытая мусульманка, читает намаз, вся такая правильная», — рассказала изданию Диана Шайморданова, которая заплатила Миннегалиевым за недельный тур в Дубай на двоих 58 тысяч рублей и не получила ни договора, ни авиабилетов.

Известно, что многие другие жители Казани, которые откликнулись на дешевые предложения блогеров, также не отправились в туры. Путешественники переводили деньги на карту, не заключая при этом договор. Затем Миннегалиевы писали туристам, что вылетов не будет, а оплаченные ими суммы они вернут в течение года, после чего переставали отвечать на сообщения.

По словам известного казанского адвоката Руслана Нагиева, к которому начали обращаться за помощью туристы, число пострадавших составило почти 670 человек, а общая сумма ущерба — около 17,9 миллиона рублей.

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