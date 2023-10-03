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01:00, 3 октября 2023Ценности

Актрису Флоренс Пью заметили в оголяющем тело платье на Неделе моды

Фото: Reynaud Julien / APS-Medias / Abaca / Legion-Media

Британская актриса Флоренс Пью вышла в свет в откровенном наряде и попала в объективы фотографов. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

27-летняя телезвезду заметили на вечеринке The BoF 500 gala, проходившей в рамках Недели моды в Париже, в черном платье длины макси с длинным шлейфом, прозрачная ткань которого оголяла ее тело. Вдобавок вещь была оформлена глубоким декольте и множеством разрезов. Ее образ дополнили туфли на высоких каблуках и платформе.

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Визажисты также нанесли на лицо знаменитости макияж в стиле smoky eyes, а волосы убрали от лица с помощью укладки с эффектом мокрых прядей. Из аксессуаров на ней были — пирсинг в носу, колье с крупным кулоном и кольцо с драгоценным камнем. В то же время от сумки она отказалась.

В июле Флоренс Пью также пришла на премьеру фильма «Оппенгеймер» в Лондоне в длинном красном платье бренда Valentino с глубоким декольте без белья.

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    Карина Черных
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