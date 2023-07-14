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11:49, 14 июля 2023Ценности

Флоренс Пью вышла в свет в платье с глубоким декольте

Актриса Флоренс Пью посетила премьеру фильма «Оппенгеймер» в платье с декольте без белья

Фото: Karwai Tang / WireImage / Getty Images

Британская актриса Флоренс Пью вышла в свет в оголяющем тело наряде без белья. Соответствующие снимки публикует издание PageSix.

27-летняя знаменитость посетила премьеру фильма «Оппенгеймер» в Лондоне в длинном красном платье бренда Valentino с глубоким декольте без белья. Помимо этого, предмет гардероба частично обнажил ее живот, спину и плечи. В качестве аксессуаров звезда выбрала золотые серьги с бриллиантами ювелирной марки Tiffany & Co, а также кольцо в носу.

Кроме того, Пью появилась на публике с короткой прической и окрашенными в ярко-желтый цвет волосами. Свой образ она дополнила макияжем в нейтральных оттенках.

Ранее в июле Флоренс Пью появилась на публике в прозрачном платье без белья. Знаменитость посетила показ Valentino Haute Couture в прозрачном лавандовом платье длины макси с глубоким вырезом в области декольте и шлейфом. При этом на размещенных кадрах видно, что звезда отказалась от бюстгальтера, демонстрируя грудь.

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    Екатерина Ештокина
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