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09:45, 6 июля 2023Ценности

Флоренс Пью вышла в свет в прозрачном платье без белья

Актриса Флоренс Пью посетила показ Valentino Haute Couture в прозрачном лавандовом платье

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Британская актриса Флоренс Пью вышла в свет в откровенном наряде без белья. Соответствующие снимки публикует издание PageSix.

Знаменитость посетила показ Valentino Haute Couture в прозрачном лавандовом платье длины макси с глубоким вырезом в области декольте и шлейфом. При этом на размещенных кадрах видно, что звезда отказалась от бюстгальтера, демонстрируя грудь. Свой образ Пью дополнила черными туфлями на высокой танкетке.

В качестве аксессуаров артистка выбрала черную маленькую сумку, серьги и кольцо в носу. Также на снимках видно, что женщина нанесла на ногти ярко-красный лак, а на лицо — макияж в нейтральных оттенках. Помимо этого, она показала прическу с короткими волосами, покрашенными в розовый цвет.

В январе Флоренс Пью отреагировала на критику оголявшего ее грудь прозрачного платья. Публичный выход актрисы спровоцировал волну возмущения в социальных сетях.

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    Екатерина Ештокина
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