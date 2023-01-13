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20:31, 13 января 2023Ценности

Флоренс Пью отреагировала на критику оголявшего ее грудь прозрачного платья

Актриса Флоренс Пью отреагировала на критику оголявшего ее грудь платья бренда Valentino

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Британская актриса Флоренс Пью отреагировала на критику по поводу своего скандального появления на показе итальянского бренда Valentino в июле 2022 года. Интервью с ней публикует Vogue.

Знаменитость посетила упомянутое дефиле в ярко-розовом платье длины макси, прозрачная ткань которого оголяла ее грудь. При этом в тот момент телезвезда отказалась от нижнего белья, а в качестве обуви выбрала туфли на платформе и высоком каблуке в тон образа. Стилисты также сделали Пью укладку с эффектом мокрых волос и нанесли на лицо нюдовый макияж.

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Известно, что публичный выход актрисы спровоцировал волну возмущения в социальных сетях. Поклонники посчитали, что героине материала не следовало приходить на показ в подобном откровенном наряде. Кроме того, некоторые фанаты также обругали чересчур маленький бюст звезды и призвали ее более не выставлять грудь напоказ перед фотографами.

«Я не первая и не последняя женщина, которая услышала нелестные высказывания о теле. И все же если мне нравится платье, я все равно надену его. Как мои соски вообще могут оскорбить кого-либо, — отметила Пью. — Кто-то сказал, что, если бы меня изнасиловали, я бы заслужила это из-за платья. Такие слова доказывают, что нам предстоит проделать еще много работы».

В декабре 2022 года ведущая реалити-шоу «Топ-модели по-американски» также ответила на критику ее внешности. 67-летняя супермодель, писательница и фотограф Дженис Дикинсон предстала перед зрителями без макияжа и с собранными волосами на голове. При этом она разместила на самом ролике скриншот с комментарием подписчика, который назвал черты лица телезвезды грубыми.

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Майя Пономаренко
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