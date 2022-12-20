67-летняя ведущая «Топ-модели по-американски» ответила на критику ее внешности

67-летняя супермодель Дженис Дикинсон ответила на критику ее внешности видео без макияжа

Американская супермодель, писательница и фотограф Дженис Дикинсон показала естественную внешность и ответила на критику хейтеров в сети. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В начале ролика 67-летняя ведущая реалити-шоу «Топ-модели по-американски» предстала перед зрителями без макияжа и с собранными волосами на голове. При этом она разместила на самом ролике скриншот с комментарием подписчика, который назвал черты лица телезвезды грубыми. После этого манекенщица взмахнула рукой и на следующих кадрах продемонстрировала результат преображения: она выровняла тон кожи с помощью тонального крема, скрыв морщины, оформила брови, нанесла на глаза золотые тени, а на губы — розовую помаду.

Поклонники поддержали Дикинсон в комментариях под публикацией. «Ты и тогда выглядела хорошо, а сейчас еще лучше», «Имейте хоть немного уважения к такой шикарной женщине как Дженис», «Ты прекрасна! Внутри и снаружи!», «Кого волнует, что о тебе думает какой-то чудак? Дженис, ты прожила удивительную жизнь и сделала блестящую карьеру благодаря своей красоте», «Если вам что-то не нравится в ней, то зачем вы смотрите ее видео и комментируете их?» — написали пользователи.

В июле соведущая программы «Топ-модели по-американски» модель Тайра Бэнкс удивила поклонников изменившейся внешностью. Знаменитость прошла по улицам Лос-Анджелеса в спортивном костюме серого цвета с камуфляжным принтом. В качестве обуви она выбрала черные кроссовки, а на голову надела бандану. На размещенных фото видно, что волосы манекенщицы заплетены в две косы, а на лицо не нанесен макияж. В свою очередь, поклонники обратили внимание на то, что Бэнкс заметно поправилась.