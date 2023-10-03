Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:17, 3 октября 2023Интернет и СМИ

Мужчина обнаружил странную находку в лесу и озадачил пользователей сети

Фото: Darbsllim / Reddit

Пользователь Reddit с ником darbsllim опубликовал фотографию странной находки, которую он обнаружил, когда гулял в лесу. Его публикация озадачила комментаторов: они делились предположениями о том, что именно запечатлено на снимке.

«Во время прогулки в лесу я заметил рядом с тропинкой углубление в земле, заглянул внутрь и нашел странную статуэтку», — написал мужчина. К посту он прикрепил снимок, на котором можно увидеть деревянную фигуру мужчины и колокольчик на ней.

Публикация вызвала бурные обсуждения в сети. Один из комментаторов заявил, что автор наткнулся на тайник, который оставили туристы, играющие в геокешинг. По мнению другого пользователя, его находка могла быть статуей языческого божества. «Подобные тотемы можно встретить по всей Восточной Европе», — добавил он.

Несколько участников обсуждения посоветовали автору поста не притрагиваться к находке. «Пожалуйста, ради всего святого, не прикасайтесь к нему. Мы едва пережили пандемию коронавируса», — пошутил один из них, обращаясь к автору поста.

Ранее другой пользователь Reddit показал странную вещь, которую он обнаружил при переезде в новый дом. На опубликованном им снимке можно увидеть кирпич с металлическим бантом.

Что думаешь? Оцени!
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости

    «Их ничто не сможет остановить». Американский полковник раскрыл, какой план Россия приготовила против Украины

    В Москве сотрудник магазина алкоголя избил клиента и попал на видео

    Одержимый долголетием миллиардер рассказал о пяти способах прожить дольше

    В США заявили об усилении роли Китая в Арктике

    Азербайджан задержал директора СНБ Карабаха

    Мать побрила лицо школьницы на камеру и взволновала зрителей

    Махачев обратился к Оливейре по поводу реванша

    Еврокомиссия разморозит средства для финансирования Венгрии

    Стало известно о массовой отмене и задержке рейсов в аэропортах Москвы

    Представителям военного руководства Украины предъявлены обвинения в терроризме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости