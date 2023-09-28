Парень купил дом и обнаружил в нем странную находку

Пользователь Reddit рассказал, что переехал в новый дом и обнаружил в нем странную находку. Комментаторы, обсуждающие его пост, попытались разгадать, для чего предназначен найденный автором поста предмет.

«Недавно переехал в дом, и продавцы оставили вот это. Это кирпич с металлическим бантом», — написал парень. Он предположил, что обнаруженный им предмет мог использоваться для украшения чего-либо. В комментариях автор публикации добавил, что нашел необычный кирпич у задней двери дома. По его словам, с тех пор этот предмет не выходил у него из головы.

Большинство комментаторов сочли, что кирпич мог использоваться, чтобы подпирать дверь. «Может быть, это кирпич, оставшийся после постройки дома или же его обновления?», «Первое, о чем я подумал — это скребок, чтобы счищать грязь с обуви» — заявили другие пользователи Reddit.

Некоторые отметили, что кирпич иногда может выступать подарком, символизирующим построение новой жизни. «Когда я впервые купил дом, предыдущий владелец тоже оставил мне кирпич. Его даже обернули в специальную ткань», — рассказал один из них.

Ранее другой пользователь Reddit показал на портале фотографии «квартиры мечты», в которой он случайно обнаружил на полу следы от начертания знака. Парень признался, что находка его напугала.

