Еще одна страна выразила готовность к работе по вывозу украинского зерна

Премьер Сунак: Британия будет работать с G7 по вывозу украинского зерна

Великобритания будет работать со странами «Группы семи» (G7) по вопросу вывоза украинского зерна по альтернативным маршрутам, несмотря на прекращение работы зерновой сделки. Об этом говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Британии Риши Сунака по результатам телефонных переговоров с лидерами стран-участниц объединения, официальное сообщение опубликовано на сайте британского правительства.

«Премьер-министр выразил огромное разочарование решением [российского президента Владимира] Путина выйти из черноморской зерновой инициативы, которая служила спасательным кругом для миллионов уязвимых людей по всему миру. Он подчеркнул, что странам необходимо совместно работать над вывозом как можно большего количества украинского зерна», — говорится в заявлении.

Сунак также отметил, что Лондон продолжит оказывать Киеву военную, гуманитарную и экономическую помощь «столько, сколько это потребуется».

Ранее глава Министерства обороны Британии Грант Шэппс заявил, что Соединенные Штаты Америки и Польша не прекратят оказывать поддержку Вооруженным силам Украины, несмотря на трудности во внутренней политике стран. Он также добавил, что Великобритания в свою очередь продолжит поддерживать Киев вне зависимости от того, «что где-либо еще произойдет».