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11:50, 3 октября 2023Ценности

Ида Галич показала откровенные танцы на пилоне в полупрозрачном наряде

Ида Галич

Ида Галич. Кадр: Telegram-канал IdaGalich

Российская блогерша и ведущая Ида Галич показала откровенные танцы на пилоне в полупрозрачном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

На размещенных кадрах 33-летняя инфлюэнсерша предстала в комбинезоне, сквозь который было видно ее тело, а также в черном спортивном топе и мини-юбке. Кроме того, она надела наколенники и ботинки на массивных платформах и высоких каблуках.

При этом знаменитость, занимавшаяся в студии, продемонстрировала выученные ею движения. Так, в том числе она покрутилась вокруг шеста и похвасталась растяжкой. «Поймала себя на мысли, что мне вообще не стыдно выкладывать что-то "сырое". Мне кажется, что в этом и есть интерес моего зрителя — смотреть не на идеальную картинку, которая когда-то получится, а на путь», — подписала пост Галич.

В сентябре американская певица Бритни Спирс показала новое откровенное видео. 41-летняя знаменитость также станцевала на камеру у шеста в нижнем белье, состоящем из черных трусов на низкой посадке и красного топа.

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    Карина Черных
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