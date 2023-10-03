В Германии призвали добиться перемирия на Украине из-за политики США

Депутат бундестага Вагенкнехт: ЕС необходимо добиться перемирия на Украине

Европейскому союзу (ЕС) необходимо добиться перемирия на Украине из-за снижения поддержки со стороны США. Об этом заявила депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт, передает ТАСС.

«Вместо того, чтобы принимать решения о миллиардных поставках оружия и брать на себя расходы за марионеточную войну за США, ЕС должен, наконец, подумать о нуждах своих граждан и добиваться немедленного прекращения огня», — заявила политик.

Она также добавила, что обещания главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля новой финансовой поддержки невероятны на фоне отказа Конгресса США включить помощь Украине в проект бюджета на следующий год.

Ранее Боррель заявил, что ЕС попросит США продолжить финансирование Украины. Дипломат указал, что вопрос о продолжении финансирования Киева обсуждается с американскими союзниками.

Он также отметил, что для европейцев украинский конфликт является экзистенциальной угрозой.