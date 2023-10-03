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10:45, 3 октября 2023Мир

В Германии призвали добиться перемирия на Украине из-за политики США

Депутат бундестага Вагенкнехт: ЕС необходимо добиться перемирия на Украине
Сара Вагенкнехт

Сара Вагенкнехт. Фото: Thomas Peter / Reuters

Европейскому союзу (ЕС) необходимо добиться перемирия на Украине из-за снижения поддержки со стороны США. Об этом заявила депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт, передает ТАСС.

«Вместо того, чтобы принимать решения о миллиардных поставках оружия и брать на себя расходы за марионеточную войну за США, ЕС должен, наконец, подумать о нуждах своих граждан и добиваться немедленного прекращения огня», — заявила политик.

Она также добавила, что обещания главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля новой финансовой поддержки невероятны на фоне отказа Конгресса США включить помощь Украине в проект бюджета на следующий год.

Ранее Боррель заявил, что ЕС попросит США продолжить финансирование Украины. Дипломат указал, что вопрос о продолжении финансирования Киева обсуждается с американскими союзниками.

Он также отметил, что для европейцев украинский конфликт является экзистенциальной угрозой.

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    Максим Габриелян
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