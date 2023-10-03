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04:32, 3 октября 2023Мир

В США назвали единственный для Украины способ избежать гибели

Экс-разведчик США Риттер: Украина избежит гибели, если вовлечет НАТО в конфликт

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу the Rock FOXX назвал единственный для Украины способ избежать гибели. По его мнению, для этого Киев должен спровоцировать Россию и вовлечь тем самым в конфликт НАТО.

Как считает Риттер, для достижения этой цели Киев будет стараться бить по южным регионам России с целью вызвать неадекватную реакцию Москвы. Однако, полагает он, результатом в любом случае будет гибель Украины и победа России.

«Единственное, чем Россия может поменять этот исход — это спровоцировать изменение баланса сил, задействованных в конфликте. И один из способов добиться этого — втянуть НАТО», — заявил бывший разведчик.

Однако, считает Риттер, НАТО не сделает этого до тех пор, пока не увидит в действиях России оправдания для такого шага. Москве же, по его словам, нужно лишь «позволить тонущему утонуть», проявляя выдержку и терпение, что свидетельствует о высшей степени компетентности руководства страны. Это показывает ответ Москвы на западные санкции и ее путь с начала спецоперации. «Я вижу лидера с видением и планом действий», — заключил Риттер.

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    Марина Совина
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