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20:43, 3 октября 2023Ценности

Джиджи Хадид с грязными волосами прошла по подиуму в наряде на голое тело

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид с грязными волосами приняла участие в показе Miu Miu, организованного в рамках Недели моды в Париже, в наряде на голое тело. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

28-летняя манекенщица прошла по подиуму в черном сияющем костюме, состоящем из блейзера и длинной юбки на низкой посадке. При этом ее образ дополнили торчащие синие трусы, вьетнамки и очки. В то же время на размещенных кадрах видно, что на знаменитости отсутствует бюстгальтер.

Также можно заметить, что визажисты решили сделать акцент на естественной внешности модели, подчеркнув лишь губы нюдовой помадой. Стилисты, в свою очередь, растрепали ее волосы и зафиксировали их обилием лака.

В сентябре Джиджи Хадид показала фигуру в откровенном наряде на новом фото. Знаменитость разместила в соцсетях серию снимков в честь третьего дня рождения дочери Кхай. На одном из них она предстала в оранжевом бикини, демонстрируя кубики пресса.

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    Мария Винар
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