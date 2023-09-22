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04:00, 22 сентября 2023Ценности

Джиджи Хадид показала фигуру в бикини

Фото: @gigihadid

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид показала фигуру в откровенном наряде на новом фото. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя знаменитость разместила серию снимков в честь третьего дня рождения дочери Кхай. На одном из них она предстала в оранжевом бикини, демонстрируя кубики пресса в области живота и мышцы на теле. При этом звезда лежала на песке около моря рядом с многочисленными игрушками ребенка.

«На этой неделе мы отмечали наши три года. Я так горжусь быть ее мамой. С днем рождения мою самую сладкую, умную, храбрую подругу! Ребенок мечты. И любовь всей моей жизни», — подписала Хадид пост, который набрал почти 2,5 миллиона лайков.

Ранее в сентябре Джиджи Хадид снялась в шапке-ушанке для журнала. На размещенном снимке 28-летняя знаменитость предстала в клетчатом костюме желтого, синего и коричневого оттенков с укороченным свитером. На голове звезды надета массивная меховая шапка-ушанка.

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    Екатерина Ештокина
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