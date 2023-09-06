Джиджи Хадид снялась в шапке-ушанке для журнала

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид снялась в широко распространенном в России головном уборе. Соответствующие кадры появились в официальном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) журнала W Magazine.

На размещенном снимке 28-летняя знаменитость предстала в клетчатом костюме желтого, синего и коричневого оттенков с укороченным свитером. На голове звезды надета массивная меховая шапка-ушанка. Кроме того, Хадид сделали небрежную укладку с завитыми в легкие локоны волосами и нейтральный макияж.

«В нашем осеннем модном выпуске супермодель рассказывает о жизни дома со своей дочерью Хай, вдохновении к ее любимой кашемировой линейке одежды и неожиданном отпуске мечты», — подписали журналисты издания пост, который набрал более 5 тысяч лайков.

В августе Джиджи Хадид снялась в платье из сетки без бюстгальтера. В размещенном ролике 28-летняя знаменитость предстала в длинном сетчатом платье цвета слоновой кости с глубоким разрезом в области бедер, отказавшись от нижнего белья. При этом она продемонстрировала частично обнаженную пышную грудь.