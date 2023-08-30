Джиджи Хадид снялась в платье из сетки без бюстгальтера

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид снялась в откровенной рекламе для бренда нижнего белья Victoria's Secret. Соответствующие публикация появилась в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) марки.

В размещенном ролике 28-летняя знаменитость предстала в длинном сетчатом платье цвета слоновой кости с глубоким разрезом в области бедер, отказавшись от бюстгальтера. При этом она продемонстрировала частично обнаженную пышную грудь. Кроме того, звезде сделали укладку на длинных светлых волосах и макияж в нейтральных оттенках.

Помимо этого, Хазид примерила костюм, состоящий из трусов на высокой посадке и корсетного топа в черном и золотом оттенке. Свой образ манекенщица дополнила черными туфлями-лодочками с пряжкой и на высоком каблуке.

В июле Джиджи Хадид задержали на Каймановых островах за употребление и хранение марихуаны. Модель приземлилась на частном самолете в международном аэропорту имени Оуэна Робертса 10 июля и прошла таможню с багажом. Сотрудники таможенного и пограничного контроля пропустили ее сумки через сканер и обыскали их вручную, обнаружив небольшое количество марихуаны и принадлежности для курения.