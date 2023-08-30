Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:07, 30 августа 2023Ценности

Джиджи Хадид снялась в платье из сетки без бюстгальтера

Кадр: @victoriassecret

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид снялась в откровенной рекламе для бренда нижнего белья Victoria's Secret. Соответствующие публикация появилась в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) марки.

В размещенном ролике 28-летняя знаменитость предстала в длинном сетчатом платье цвета слоновой кости с глубоким разрезом в области бедер, отказавшись от бюстгальтера. При этом она продемонстрировала частично обнаженную пышную грудь. Кроме того, звезде сделали укладку на длинных светлых волосах и макияж в нейтральных оттенках.

Материалы по теме:
Многососковость. Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
Многососковость.Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
10 сентября 2022
Новый нос и страсть к «голым» нарядам: как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
Новый нос и страсть к «голым» нарядам:как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
4 декабря 2022

Помимо этого, Хазид примерила костюм, состоящий из трусов на высокой посадке и корсетного топа в черном и золотом оттенке. Свой образ манекенщица дополнила черными туфлями-лодочками с пряжкой и на высоком каблуке.

В июле Джиджи Хадид задержали на Каймановых островах за употребление и хранение марихуаны. Модель приземлилась на частном самолете в международном аэропорту имени Оуэна Робертса 10 июля и прошла таможню с багажом. Сотрудники таможенного и пограничного контроля пропустили ее сумки через сканер и обыскали их вручную, обнаружив небольшое количество марихуаны и принадлежности для курения.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости

    Два самолета Ил-76 загорелись после атаки дронов в Пскове

    Экономист высказался о вероятности роста курса доллара до 100 рублей

    В Германии подняли вопрос об уничтоженных на Украине танках Leopard

    Секс-коуч назвала причину навязчивого желания узнать об интимном опыте партнера

    Раввин выдал себя за дрессировщика собак ради секса и попал за решетку

    Экс-разведчик США рассказал о ловушке России для ВСУ

    В Рязанской области сбит еще один беспилотник

    Крымский дрон «Сарыч-2» поступит на вооружение после испытаний

    В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

    Джиджи Хадид снялась в платье из сетки без бюстгальтера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости