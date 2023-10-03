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04:17, 3 октября 2023Ценности

Популярная модель появилась на Неделе моды в прозрачном платье на голое тело

Фото: Kristy Sparow / Getty Images

Популярная модель Лори Харви появилась на публике в откровенном образе и привлекла внимание папарацци. Снимки публикует Daily Mail.

26-летняя знаменитость посетила Неделю моды в Париже вместе с возлюбленным, британским актером Дамсоном Идрисом. Манекенщицу запечатлели на улицах города в вязаном платье длины макси, прозрачная ткань которого демонстрировала ее голое тело. Среди прочего наряд украшали аппликации в виде цветов, а в качестве обуви Харви выбрала босоножки на каблуке.

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Волосы инфлюэнсер собрала в гладкий пучок, отдав предпочтение нюдовому макияжу. Модель также надела несколько золотых аксессуаров, среди которых массивные серьги и широкие браслеты.

В сентябре модель Роузи Хантингтон-Уайтли появилась на Неделе моды в Милане в откровенном наряде. Знаменитость посетила дефиле в бежевом костюме, прозрачная ткань которого демонстрировала ее нижнее белье.

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    Карина Черных
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