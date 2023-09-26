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04:32, 26 сентября 2023Ценности

Жена Джейсона Стэйтема появилась на Неделе моды в прозрачном наряде

Архивное фото

Архивное фото. Фото: Gareth Cattermole / Getty Images

Британская супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли появилась на Неделе моды в Милане в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели жену актера Джейсона Стэйтема у автомобиля, на котором она приехала на показ модного дома Dolce & Gabbana. 36-летняя знаменитость посетила дефиле в бежевом костюме, прозрачная ткань которого демонстрировала ее нижнее белье. В качестве обуви она выбрала босоножки в тон пиджаку и юбке, а в руках держала сумку аналогичного цвета.

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В то же время волосы манекенщица распустила, а на лицо визажисты нанесли ей макияж в нюдовых оттенках. Из аксессуаров на ней были — серьги и различные кольца.

В октябре 2021 года Хантингтон-Уайтли также снялась в нижнем белье и взволновала поклонников. На размещенных фото женщина позировала в кружевных комплектах бежевого, голубого, красного, белого и темно-синего цветов с различными принтами.

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    Карина Черных
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