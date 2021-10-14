Жена Джейсона Стэйтема снялась в нижнем белье и взволновала поклонников

Жена актера Джейсона Стэйтема, супермодель Рози Хантингтон-Уайтли, опубликовала фото в откровенных нарядах и взволновала пользователей сети. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах 34-летняя знаменитость попозировала в нижнем белье бренда M&S. Женщина снялась в кружевных комплектах бежевого, голубого, красного, белого и темно-синего цветов с различными принтами. На фотографиях ее волосы распущены, а на лицо нанесен макияж в нюдовых тонах. Ее образ дополнили колье, кольца, серьги и браслеты.

Поклонников восхитил внешний вид звезды. «Очень красивая!», «О боже, ты невероятно выглядишь!», «Я влюбился», «Богиня!», «Ты самая шикарная женщина из всех, что я когда-либо видел», «Идеальная!» — писали они.

Ранее в октябре Рита Ора снялась в бикини и взволновала фанатов. На размещенных в сети фото 30-летняя знаменитость запечатлена во время отдыха. Ора снялась в белом бикини с сиренево-голубым цветочным принтом. Ее образ дополнили цепь на шее и множество браслетов на руках.