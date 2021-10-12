Рита Ора снялась в бикини и взволновала фанатов

Певица Рита Ора попозировала в купальнике и восхитила подписчиков в Instagram фигурой

Популярная британская поп-исполнительница Рита Ора попозировала в купальнике и взволновала поклонников своим внешним видом. Кадры появились на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети фото 30-летняя знаменитость запечатлена во время отдыха. Ора снялась в белом бикини с сиренево-голубым цветочным принтом. Волосы певицы распущены, а на лицо нанесен макияж в нюдовых тонах. Ее образ дополнили цепь на шее и множество браслетов на руках. Публикация набрала 348 тысяч лайков.

Фанаты восхитились внешним видом певицы в комментариях под постом. «Самая красивая женщина в мире!», «Ты сделала мой день лучше», «Ты очень милая», «Шикарная фигура», «Рита, ты сногсшибательна!», «Моя королева!» — высказывались они.

В августе Рита Ора снялась в прозрачном платье на пляже и порадовала поклонников. На размещенных в сети фото знаменитость была запечатлена в полный рост с распущенными волосами. Ора показала свою фигуру с разных ракурсов на фоне моря и скал в облегающем прозрачном платье из блестящей ткани.