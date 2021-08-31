Рита Ора снялась в прозрачном платье на пляже и взволновала фанатов

Популярная британская поп-исполнительница Рита Ора поделилась серией пляжных снимков в откровенном наряде и взволновала поклонников. Кадры появились на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети фото 30-летнняя знаменитость запечатлена в полный рост с распущенными волосами. Ора показала свою фигуру с разных ракурсов на фоне моря и скал в облегающем прозрачном платье из блестящей ткани. Она надела его поверх черного комплекта бикини с завязками на талии. Публикация набрала больше 420 тысяч лайков.

Фанаты оценили внешность певицы в комментариях под постом. «Потрясающая», «Черт возьми... Бог есть женщина», «Идеальная», «Безумно сексуально», «Я преклоняюсь перед тобой, прекрасная принцесса», — восхищались они.

Ранее в августе Рита Ора показала фигуру в нижнем белье и порадовала подписчиков. Фотограф запечатлел звезду в сером кружевном комплекте нижнего белья. Ее образ дополняют шелковый светло-коричневый халат, чулки, а также серьги и кольца. «Потрясающее тело, вау», — писали фанаты.