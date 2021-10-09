43-летняя певица сделала стойку на руках в бикини и удивила фанатов фигурой

Американская певица Николь Шерзингер, бывшая участница популярной группы The Pussycat Dolls, сделала стойку на руках на пляже и удивила фанатов в сети своей фигурой и ловкостью. Фотографией она поделилась в личном Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах 43-летняя знаменитость позирует во время отдыха на пляже — она исполнила акробатический элемент, застыв в стойке на голове и согнутых руках. При этом на каждом снимке певица меняет положение ног, балансируя в разных положениях. Шерзингер одета в бикини с завязками, украшенное розовым, пурпурным и белым цветочным принтом.

«Баланс — это не то, что вы находите, а то, что вы создаете», — так вокалистка подписала свою публикацию, которая собрала более 100 тысяч лайков от пользователей сети.

Поклонники Шерзингер восхитились ее фигурой и физической формой, о чем написали в комментариях. «Боже!», «Невероятно», «Вы в прекрасной форме!», «Идеальное чувство равновесия», «Вы выглядите сногсшибательно!», «Прекрасные фотографии», — писали они.

Ранее, в июле, голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес отпраздновала 52-й день рождения на яхте в бикини и удивила поклонников стройной фигурой. На размещенных в сети кадрах знаменитость запечатлена с разных ракурсов в купальнике с красно-желтым принтом и яркой полупрозрачной накидке с цветочными узорами.