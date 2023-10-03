В российской школе старшекласснице пробило голову решеткой

В школе Тамбовской области старшекласснице пробило голову решеткой

В одной из школ Тамбовской области старшекласснице пробило голову вентиляционной решеткой. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в среднеобразовательной школе № 1 российского города Моршанска. «Произошло падение вентиляционной решетки, в результате которого получила травму несовершеннолетняя 2006 года рождения. Врачи наложили на голову три шва», — говорится в заявлении ведомства.

По факту случившегося организована проверка, на место инцидента выехал прокурор города.

Ранее в Новосибирске третьеклассница попала в больницу с переломом позвоночника после обеда в школьной столовой. Инцидент произошел 25 сентября в школе № 198.