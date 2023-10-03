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07:29, 3 октября 2023Мир

Индия потребовала от Канады отозвать около 40 дипломатов

FT: Индия потребовала от Канады отозвать около 40 дипломатов до 10 октября

Фото: Naveed Ahmed / Unsplash

Индия потребовала, чтобы около 40 канадских дипломатов вернулись на родину до 10 октября. Об этом сообщает Financial Times (FT).

По данным издания, данные представители Канады, оставшиеся в Индии после указанной даты, могут лишиться дипломатического иммунитета. Один из источников сообщил, что в Индии работают 62 канадских дипломата.

Ранее сообщалось, что Индия приостановила выдачу виз гражданам Канады с 21 сентября. Reuters отмечает, что решение было принято на фоне напряженности в отношениях между странами после громкого случая — уничтожения лидера сикхской общины Канады Хардипа Сингха Ниджара. Вскоре после обвинений канадской стороны был выслан высокопоставленный индийский дипломат.

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    Марина Совина
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