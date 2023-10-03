FT: Индия потребовала от Канады отозвать около 40 дипломатов до 10 октября

Индия потребовала, чтобы около 40 канадских дипломатов вернулись на родину до 10 октября. Об этом сообщает Financial Times (FT).

По данным издания, данные представители Канады, оставшиеся в Индии после указанной даты, могут лишиться дипломатического иммунитета. Один из источников сообщил, что в Индии работают 62 канадских дипломата.

Ранее сообщалось, что Индия приостановила выдачу виз гражданам Канады с 21 сентября. Reuters отмечает, что решение было принято на фоне напряженности в отношениях между странами после громкого случая — уничтожения лидера сикхской общины Канады Хардипа Сингха Ниджара. Вскоре после обвинений канадской стороны был выслан высокопоставленный индийский дипломат.