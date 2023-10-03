71-летняя актриса показала лицо без фотошопа на обложке Vogue

Итальянская киноактриса и модель Изабелла Росселлини снялась для обложки журнала Vogue и показала внешность без фотошопа. Соответствующая публикация появилась на сайте издания.

На размещенном кадре 71-летняя знаменитость запечатлена в голубом жакете с высокой и широкой горловиной, оформленном пестрым цветочным принтом. Визажисты оформили женщине брови, нанесли на губы красно-оранжевую помаду и добавили румяна.

Отмечается, что Росселлини специально попросила команду журнала не ретушировать ее лицо. «Спасибо, что оставляете мои морщины! Мне любопытно посмотреть на реакции читателей. Кто-то отнесется к ним позитивно, а кто-то негативно. Кто знает!» — заявила звезда.

В марте сообщалось, что американская манекенщица и актриса Кармен Делль Орефиче, которая занесена в Книгу рекордов Гиннесса как подиумная модель с самой долгой карьерой, попала на обложку Vogue Czechoslovakia. 91-летняя модель позировала в черном пиджаке приталенного кроя и темном головном уборе, который также был оформлен полупрозрачной вуалью, прикрывавшей ее лицо.