Назван способ избежать мошенничества с жильем

Депутат Чаплин: на «Госуслугах» можно оформить запрет сделок без личного участия

Для того чтобы обезопасить себя от популярных видов обмана, связанного с покупкой и продажей недвижимости, можно оформить запрет сделок без личного участия. Способ избежать мошенничества с жильем россиянам назвал депутат Государственной Думы Никита Чаплин, его слова приводит News.ru.

По словам эксперта, запретить проведение сделок без личного участия можно, заполнив соответствующую форму на «Госуслугах». Данная мера будет означать, что никому не удастся распорядиться собственностью по доверенности либо через нотариуса.

В сентябре юрист Кирилл Воробьев рассказал о другом способе защитить жилье от мошенников — для этого необходимо подключить СМС-оповещение о сделках с имуществом. Он добавил, что оповещения о любых подачах заявлений в отношении недвижимого имущества можно подключить через личный кабинет Росреестра.