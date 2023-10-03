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08:57, 3 октября 2023Россия

Умственно отсталый россиянин избил трехмесячную дочь за плач до отека мозга

Shot: в Новосибирской области мужчина избил трехмесячную дочь за плач

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Новосибирской области умственно отсталый мужчина с инвалидностью избил трехмесячную дочь за плач. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации авторов канала, россиянин из-за плача ребенка трижды ударил дочь о деревянный подлокотник дивана. Трехмесячного ребенка доставили в больницу, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и отек головного мозга.

Отца девочки задержали. Выяснилось, что мужчина — инвалид второй группы, который страдает легкой умственной отсталостью. В отношении него следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее в городе Кызыл в Республике Тыва пьяный мужчина жестоко избил шестилетнюю дочь с ДЦП, так как она плакала. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили ребенка с окровавленной головой, гематомами и ушибами на лице и теле.

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    Анастасия Шейкина
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