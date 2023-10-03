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17:58, 3 октября 2023Силовые структуры

Двоих отбывающих пожизненный срок россиян осудили за изнасилование мальчика

В Костроме осудили мужчин, отбывающих пожизненное, за изнасилование мальчика

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Костроме суд вынес обвинительный приговор троим мужчинам, которые несколько лет насиловали малолетнего мальчика. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчин признали виновными в преступлении по пункту «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») и части 5 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух несовершеннолетних») УК РФ.

Следствие и суд установили, что с 2018 по 2022 годы мужчины 46, 25 и 27 лет неоднократно совершали над знакомым ребенком иные действия сексуального характера, в том числе группой. При этом старший из фигурантов уже отбывал ранее назначенное наказание за совершение аналогичного преступления. Кроме того, установлено, что 27-летний подсудимый насиловал также еще одного мальчика.

Годом ранее, в июле 2022-го, мужчины 46 и 25 лет уже были приговорены к пожизненному заключению. Они похитили, изнасиловали и лишили жизни пятилетнюю девочку. Теперь суд вновь назначил им высшую меру наказания. Отбывать срок мужчины будут в колонии особого режима с принудительными мерами медицинского характера. Их товарища приговорили к 18 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года.

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    Илона Палей
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