В российском городе задержали расправившегося над женщиной разнорабочего

В Каменске-Уральском полиция задержала разнорабочего по подозрению в расправе

В Каменске-Уральском полиция задержала разнорабочего по подозрению в расправе над 39-летней жительницей Екатеринбурга. Об этом «Ленте.ру» рассказал глава пресс-службы регионального управления МВД России Валерий Горелых.

Мужчину поймали, когда он совершал покупки в одной из торговых точек города. Он попытался скрыться, чтобы снова «залечь на дно», но на выходе его скрутили силовики. Подозреваемого этапировали в Заречный, по месту совершения преступления. Там с ним будут производить следственные действия. Горелых отметил, что после расправы разнорабочий похитил личные вещи женщины и ее автомобиль, на котором далеко уехать не смог, потому что не справился с управлением и врезался в дерево.

Задержанным оказался официально неработающий и ранее судимый за мошенничество уроженец Томска. Исполняющий обязанности руководителя Следственного комитета России по Свердловской области полковник юстиции Анатолий Надбитов добавил, что мужчина жил за счет случайных заработков. Надбитов заявил «Ленте.ру», что фигурант уже признал свою вину.

По словам задержанного, он познакомился с екатеринбурженкой через объявление о строительных работах. Женщина привезла его к себе на участок в городском округе Заречный, где он и проживал в период строительства, получая каждый день деньги за работу.

Ранее сообщалось, что разнорабочий выпил, поссорился с хозяйкой из-за выплат и расправился с ней. После этого он скрылся. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.