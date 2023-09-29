В российском городе начали искать расправившегося над женщиной разнорабочего

В Заречном разнорабочий расправился над 39-летней женщиной, его ищут

В Заречном разнорабочий расправился над 39-летней жительницей Екатеринбурга. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Ее обнаружили на территории коттеджного поселка, где месяц назад женщина приобрела дом. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Сейчас подозреваемого ищут. Его главная примета — рыжие волосы и борода. На вид мужчине 30-40 лет. Его рост составляет 175-180 сантиметров, также у него худощавое телосложение. Предположительно, подозреваемый был одет в темные брюки и куртку с капюшоном, а на ногах были черные кроссовки. По предварительной информации, мужчина является охранником и разнорабочим. Пострадавшая сама наняла его, чтобы помогал ей на новом участке.

Глава пресс-службы регионального управления МВД России Валерий Горелых рассказал E1.ru, что 26 сентября женщина уехала на автомобиле Renault на дачу. Горелых предположил, что она хотела быстро вернуться домой, так как в квартире остался один ее маленький сын. Женщина долго не возвращалась, поэтому мальчик позвонил папе, который и забил тревогу о пропаже. Полиция обнаружила машину екатеринбурженки 28 сентября на обочине трассы.