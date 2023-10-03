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14:21, 3 октября 2023Среда обитания

Дачников научили делать универсальное удобрение из кефира

Эксперт Коврижных: универсальное удобрение можно сделать из кефира

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Из кефира можно самостоятельно изготовить удобрение, которое подойдет для большинства овощных культур. Делать универсальную подкормку дачников научила агроном Анастасия Коврижных, передает «БелНовости».

По словам эксперта, удобрение из кисломолочного продукта восполнит дефицит множества питательных компонентов и защитит огородные культуры от ряда болезней. Для изготовления средства понадобится литр кефира средней жирности. В него нужно добавить 50 граммов меда, растворенного в 200 миллилитрах чистой теплой воды.

Такая подкормка содержит в себе калийный, фосфорный, марганцевый и натриевый компоненты, а также глюкозу и фруктозу. Перед использованием смесь кефира и меда следует разбавить водой в равном соотношении. Получившуюся жидкость нужно вылить на грунт под огородной культурой по 500 миллилитров под каждое растение или опрыскать им листовые пластинки.

Кефирное удобрение подойдет для подкормки всех овощей, кроме перца.

Ранее Коврижных посоветовала дачникам воздержаться от подкормки пеплом трех видов растений. В список вошли золотой редис, щавель и арбуз.

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    Александра Качан
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