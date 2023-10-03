В Петербурге прошел крестный ход против абортов

В Петербурге прошел крестный ход по водам о прекращении абортов

В Петербурге прошел крестный о прекращении абортов. Об этом сообщает онлайн-издание MR7.

Мероприятие прошло на водах городских рек и каналов. Во время крестного хода стоявший на катере священник прочитал в громкоговоритель молитву о «прекращении детоубийств». Его сопровождали активисты, они молились, держа в руках иконы. По окончании хода на воду спустили венок с надписью «не убий» и изображением младенца в утробе матери.

Традиция крестных ходов по воде существовала в Петербурге до начала XX века, отмечает издание. До Октябрьской революции такие мероприятия проводились ежегодно, указано в публикации.

Ранее в Русской православной церкви предложили план поэтапного вывода абортов из системы обязательного медицинского страхования. Инициатива предусматривает оставить возможность аборта для женщин с доходом ниже прожиточного минимума. По мнению авторов, предложенные меры должны стимулировать рождаемость.